“Continua il razzismo contro Napoli e i napoletani, anche quando non c’entrano niente. Servono provvedimenti concreti”

Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da ANSA, in merito a quanto accaduto sugli spalti durante Spezia-Sassuolo. I tifosi di casa hanno infatti cantato cori razzisti nei confronti della città di Napoli e dei suoi abitanti. Ecco le parole: “L’accaduto è grave, ancor più grave il fatto che Napoli e il Napoli non c’entrassero niente con il contesto”.

E aggiunge: “Servirebbero seri provvedimenti; oltre a sensibilizzare il tema, bisogna che il sindaco di La Spezia o la società facciano qualcosa. Basta con gli ignoranti… o forse è invidia?”.