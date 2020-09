Continua l’intrigo per Torreira: il Torino insiste ma manca l’accordo per l’ingaggio, la Fiorentina resta sulle sue tracce

La prossima destinazione del regista dell’Arsenal Lucas Torreira, cercato dalla Fiorentina sul mercato, resta ancora un mistero. Il centrocampista vuole tornare in Serie A, e i ‘Gunners’ per venderlo chiedono almeno 25 milioni di euro. La squadra che spinge di più, come confermato su Twitter dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, sarebbe il Torino sta spingendo e ha offerto un prestito con opzione di acquisto, ma lo stipendio di Torreira, ovvero 3,2 milioni di euro anno) è troppo alto per il presidente dei granata Urbano Cairo. Le trattative sono in corso. La società viola e la Roma lo stanno cercando e restano quindi in corsa. Di seguito il tweet postato da Schira:

Lucas #Torreira wants to return to SerieA. #Arsenal to sell him ask €25M. #Torino are pushing and have offered a loan with option to buy, but Torreira’s salary (€3,2M/year) is too high for #Cairo. Talks ongoing. Also #Fiorentina and #ASRoma looking him. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 12, 2020