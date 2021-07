Continuano i casting per la difesa: la Fiorentina mette nel mirino un parametro zero… campione del mondo

La difesa è uno dei reparti in cui la Fiorentina dovrà intervenire maggiormente, soprattutto in caso di partenze di Milenkovic e Pezzella. Dopo l’ipotesi del ritorno di Nastasic, ne emerge un’altra: secondo tuttomercatoweb, Pradè e Burdisso avrebbero messo nel mirino Shkodran Mustafi.

Il centrale tedesco classe 1992 ha già giocato in Italia con la Sampdoria, mentre in seguito ha vestito le maglie di Valencia, Arsenal e Schalke 04. Ora il suo contratto con i tedeschi è scaduto e il giocatore, campione del mondo nel 2014 con la Germania, si ritrova svincolato. Un’occasione a parametro zero molto importante, la Fiorentina ci pensa…