Continuano i vergognosi messaggi contro Cutrone: “Raggiungi Astori”. E l’attaccante viola si sfoga. FOTO

Dopo le offese arrivate via social network tra ieri sera e stanotte all’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone dai suoi ex tifosi rossoneri sono arrivati altri messaggi ingiuriosi al suo indirizzo. In particolare uno vergognoso, indegno e tristissimo che tira nel mezzo il compianto Capitano Davide Astori e che lo stesso Cutrone ha voluto render noto sulle Storie Instagram mostrandosi ragionevolmente indignato: “Infame bastardo, raggiungi Astori al più presto”. Di seguito il raccapricciante commento ricondiviso dal giocatore viola con la sua opinione “Al peggio non c’è mai fine”.