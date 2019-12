Continuano le soddisfazioni personali per Castrovilli: il talento della Fiorentina riconosciuto a livello europeo

Le soddisfazioni personali sembrano non finire mai per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, è stato inserito dal The Guardian nella top 11 under 23 del 2019. Ecco quanto si legge di lui: “Gaetano Castrovilli, nonostante non avesse mai giocato in Serie A, è rapidamente emerso come pilastro della squadra di Vincenzo Montella, svolgendo un ruolo importante con e senza palla. Il centrocampista ha segnato tre gol e raccolto due assist in 15 presenze in campionato. Tuttavia, la sua migliore capacità è quella di portare la palla e offrire vari inserimenti. Oltre a questo, Castrovilli vanta una media di 3,6 dribbling ogni novanta minuti”.