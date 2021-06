Contratto e big europee: in bilico la posizione di Dragowski. La Fiorentina fa il prezzo

La Fiorentina ha manifestato ormai da diverse settimane la volontà di ripartire con Bartlomiej Dragowski tra i pali, ma la situazione potrebbe presto cambiare. L’estremo difensore polacco, proprio come Vlahovic, ha un contratto fino al 2023 e nell’ultimo periodo sarebbe finito nel mirino di qualche big europea. Per il momento, come sottolinea La Nazione, si è trattato soltanto di sondaggi e ancora non è arrivata alcuna offerta sulle scrivanie dei dirigenti viola.

Dragowski piace all’Atletico Madrid in caso di addio di Oblak, ma non solo: c’è anche l’interesse del West Ham e, soprattutto, del Tottenham. Per convincere la Fiorentina a sedersi al tavolo servirà un’offerta importante, da almeno quindici milioni di euro.