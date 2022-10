Rischia un lungo stop il difensore dello Spezia (spesso riadattato a centrocampo) Simone Bastoni. Il giocatore sarà costretto a saltare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio al Picco di La Spezia.

L’infortunio riguarda una lesione al retto femorale destro e in giornata si capirà se il giocatore potrà rientrare per le ultime partite di questo 2022 oppure no. Gotti perde una pedina importante per la sfida ai Viola. A riportarlo è il Secolo XIX.