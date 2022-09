Contro l’Atalanta, la Fiorentina deve scardinare la miglior difesa in Serie A. Per farlo Italiano…

Se la Fiorentina ha un problema a trovare gol, l’Atalanta, prossimo avversario viola, non ha alcun problema in difesa. La squadra di Gian Piero Gasperini infatti ha subito soltanto 3 gol da inizio campionato, facendo registrare la miglior difesa della Serie A. Servirà dunque una buona prova offensiva della squadra gigliata per cercare di scardinare l’Atalanta e Italiano studia le possibili mosse per farlo.

Dopo il Verona alle possibili come punta si è aggiunto anche Kouame oltre a Jovic e Cabral, e l’ivoriano non è totalmente da escludere anche in vista della prossima trasferta. Sicuramente a oggi è quello che offre più imprevedibilità in un attacco che ne ha estremamente bisogno. Buone chance anche per il brasiliano, visto che si è sempre allenato a Firenze. Per Jovic invece, potrebbe influire la chiamata con la Serbia. A riportarlo è La Nazione.