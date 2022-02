Contro l’Empoli Allegri perde un centrocampista: out anche con la Fiorentina?

Mercoledì prossimo, come ormai sappiamo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà la Juventus di Dusan Vlahovic in quella che sarà l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo pomeriggio però, in attesa della sfida di questa sera della Fiorentina, i bianconeri scendevano in campo al Castellani di Empoli nella quarta sfida del 27esimo turno di Serie A.

Nonostante il risultato dell’intervallo, 1-2 per gli ospiti con rete del serbo, arrivano bone notizie per la Fiorentina, un po’ meno per Massimiliano Allegri: Denis Zakaria, uno dei nuovi innesti di gennaio in casa Juventus, a causa di un risentimento muscolare è uscito anzitempo dalla sfida. Lo svizzero, che ha lasciato il posto a Locatelli al 35′ del primo tempo, ha accusato una fitta all’adduttore sinistro ed è a rischio per la partita di mercoledì sera. In attesa di tutti gli esami del caso, le prime sensazioni raccolte sembrano essere tutt’altro che positive.