Contro l’Inter ci sono in palio ben più di tre punti

Difficile quanto importante sarà la partita di domani tra Fiorentina e Inter per i viola. In palio per la squadra di Italiano ci sono be più dei tre punti, che sarebbero fondamentali per una classifica che vede i gigliati attardati sulla zona Europa.

Una prestazione convincente e un risultato positivo sarebbero un’iniezione importante di fiducia per una squadra che fatica a trovare la sua identità. Servono convinzione e autostima, per ripartire servono punti e vittorie. A scriverlo è Il Tirreno.