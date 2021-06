Contropartite sì, contropartite no: per la Fiorentina val bene il sacrificio di Ranieri?

La sensazione è che si sia quasi su rettilineo finale, con il nodo legato alla liberazione dello staff tecnico di Vincenzo Italiano per il quale invece ci sono pochi dubbi: lui la Fiorentina l’ha scelta e la prosecuzione allo Spezia è ormai improbabile. Resta da capire se da Firenze arriveranno delle contropartite per accontentare il club ligure e il nome sul banco è quello di Luca Ranieri, difensore nativo proprio di La Spezia e che la Fiorentina ha mandato a giocare in B nell’ultimo anno e mezzo. Un giocatore classe ’99 che però fin qui non è ancora stato giudicato utile alla causa, potrebbe diventarlo a questo punto lasciando la società viola.