Copa America ed Europeo: la Fiorentina manda un augurio ai suoi 4 giocatori impegnati nelle finali

La giornata di domani sarà una delle più importanti e significative per il mondo del calcio, infatti nel giro di poche ore si giocheranno gli atti finali di Copa America da una parte e dell’Europeo dall’altra: alle 2 di stanotte l’Argentina sfiderà in casa i Brasile di Neymar, mentre alle 21 di domani l’Italia si giocherà la finale del torneo continentale in casa dell’Inghilterra.

Intutto questo ci sono ben 4 giocatori della Fiorentina impiegati con la loro nazionale di appartenenza: Pezzella, Martinez Quarta e Nico Gonzalez con l’Albiceleste e Gaetano Castrovilli con la nazionale di Roberto Mancini. A poche ore da questi due grandi appuntamenti, la Fiorentina tramite i propri canali social ha voluto mandare un augurio ai propri tesserati.

Ecco il post in questione: