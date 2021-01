Coppa Italia, designato l’arbitro di Fiorentina-Inter

Da qualche minuto sono state rese note le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma tra questa e la prossima settimana. La Fiorentina affronterà l’Inter al Franchi mercoledì alle ore 15: la partita verrà arbitrata da Davide Massa, direttore di gara della sezione di Imperia. A partire dagli ottavi, in Coppa Italia torna anche il Var.

Ecco la designazione completa:

Arbitro: MASSA

Assistenti: VECCHI-DI IORIO

IV uomo: PRONTERA

Var: AURELIANO

A.Var: COSTANZO