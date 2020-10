Coppa Italia, ecco l’arbitro di Fiorentina-Padova

L’AIA ha comunicato da poco le designazioni per il terzo turno di Coppa Italia. L’arbitro di Fiorentina-Padova, in programma mercoledì alle 18 al Franchi e per cui non è prevista la programmazione televisiva, sarà Alberto Santoro, della sezione di Messina, che arbitrerà per la prima volta in carriera una squadra di Serie A. I due guardalinee saranno Scatragli e Pagliardini, mentre Bitonti il quarto uomo. Nella Coppa Italia – ricordiamolo – il Var entra in gioco a partire dagli ottavi di finale.

