Coppa Italia: Restano ancora chiuse le Curve, ma capienza aumentata. Via alla vendita in prelazione, condizioni di accesso e prezzi

Cominciata la vendita dei biglietti per la partita di Coppa Italia, in programma il 13 agosto con fischio di inizio alle ore 21, tra Fiorentina e Cosenza.

Saranno aperti i settori della tribuna coperta, la Maratona e il settore ospiti e per l’occasione la capienza sarà aumentata rispetto a quanto visto per l’amichevole con l’Espanyol. Resteranno però ancora chiuse le Curve che riapriranno invece per la prima interna in campionato.

Tutti gli abbonati, che per la stagione 2019/20 avevano sottoscritto un abbonamento a 20,19,18 e 9 gare, avranno diritto alla prelazione che scadrà mercoledì 11 agosto alle ore 15:00.

La vendita libera inizierà mercoledì 11 agosto alle ore 15:01 e continuerà fino all’inizio della gara o fino al termine dei posti disponibili.

L’ingresso sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19 (ottenuto tramite: avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni; certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento). Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale.

Questi invece i prezzi dei biglietti