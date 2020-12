Coppa Italia: La Fiorentina trasmessa contro l’Inter sul canale Rai più importante. Ma l’orario è veramente scomodo

La partita tra Fiorentina ed Inter valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 gennaio prossimo, verrà trasmessa in diretta dalla Rai sul canale più importante della tv di stato: RaiUno. La fruizione sarà gratuita dunque per tutti i tifosi viola che non vorranno perdersi l’evento.

Il problema semmai è rappresentato dall’orario del match: fischio d’inizio dell’arbitro previsto per le ore 15. Ovvero quando la gran parte delle persone è impegnata con il lavoro e difficilmente può mettersi davanti ad un televisore.