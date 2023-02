Coppa Italia, meglio della Sampdoria ma ben lontani dai numeri che riempiono il ‘Franchi’ per le gare di cartello: ecco quanti tifosi saranno presenti questa sera

Alcuni la definiscono “la partita dell’anno”, ma le presenze di questo pomeriggio al ‘Franchi‘ farebbero pensare a tutt’altro. Per la gara tra Fiorentina e Torino, infatti, sono previsti soltanto 16.000 tifosi viola, a cui andranno aggiunti i circa mille supporters granata.

C’è ancora tempo per acquistare il biglietto, ma nonostante i prezzi piuttosto modesti, non si parlerà in ogni caso di “tutto esaurito”. Certo, la vendita dei tagliandi ha superato quella vista in occasione degli ottavi contro la Sampdoria (10496), ma si è ben lontani dai numeri che riempiono lo stadio in occasione del campionato. Tuttavia, quella di stasera resta una gara fondamentale per gli uomini di Italiano, che, in caso di successo, raggiungerebbero la seconda semifinale consecutiva di Coppa Italia.