Coppa Italia Primavera, slitta la finale della Fiorentina

Continuano gli inevitabili postumi dallo scoppio del coronavirus, che in questi giorni sta costringendo lo sport, e in particolare il mondo del calcio a posticipare tutti gli eventi in programma. Anche le categorie giovanili sono dunque costrette a rispettare il periodo di quarantena lontane dai campi di allenamento. La Lega di Serie A ha reso noto in data odierna, giovedì 19 marzo, che la finale di Coppa Italia Primavera fra Fiorentina e Hellas Verona, inizialmente in programma il 10 aprile prossimo, è rinviata a data da destinarsi. I ragazzi di Mister Bigica dovranno aspettare così come tutto il mondo viola.