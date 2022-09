Coppa Italia: sorteggiato il calendario della Fiorentina Femminile. Girone soft per le ragazze di Panico

Dopo l’ottimo inizio di campionato, con la netta vittoria sul campo del Milan, è tempo di pensare anche alla Coppa Italia per la Fiorentina Femminile. A settembre parte infatti la prima fase della Coppa Italia Femminile, con i gruppi da tre squadre che si sfideranno in gare secche per accedere al tabellone finale.

La Fiorentina, che era testa di serie nel sorteggio, è stata inserita nel Gruppo E con Genoa ed Hellas Verona, entrambe compagini di Serie B. Di seguito il calendario delle ragazze di Patrizia Panico:

1° giornata – 11/09/2022, ore 15.00: Genoa-Hellas Verona (riposa FIORENTINA)

2° giornata – 02/11/2022, ore 14.30: Genoa-FIORENTINA (riposa Hellas Verona)

3° giornata – 08/01/2023, ore 14.30: Hellas Verona-FIORENTINA (riposa Genoa)