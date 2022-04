Coppa Italia, via alla vendita libera dei biglietti: tutte le informazioni per i tifosi della Fiorentina per la gara contro la Juventus

Dopo una prima fase di prelazione, inizia oggi la vendita libera dei biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, in programma mercoledì 20 aprile alle ore 21 a Torino. Sul sito ufficiale del club bianconero è stata pubblicata la tabella prezzi e per quanto riguarda il settore ospiti la quota è di 27€. Vietata la vendita ai residenti in Toscana, ad eccezione che per il settore ospiti. Queste le disposizioni dettagliate: Settore ospiti: I tifosi della Fiorentina, ovunque residenti, potranno acquistare nel settore ospiti con fidelity card della squadra ospite. I residenti in Toscana potranno acquistare solo se possessori di fidelity card della Fiorentina e solo nel settore ospiti.

Vendita libera: Dalle ore 16:00 del 08/04/2022. Come da disposizioni della Questura e dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti in Toscana (eccezion fatta per i possessori di Juventus Card che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera).