Coronavirus, Commisso: “Servono soldi per gli ospedali. Alla Fiorentina abbiamo superato ogni problema”. Il presidente si trasforma in promoter

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, continua a farsi promotore in tutti gli Stati Uniti della campagna di solidarietà ‘Forza e Cuore’ aperta per aiutare gli ospedali fiorentini. Il numero uno viola è intervenuto su Newsmax Live, dove ha detto: “Come Mediacom abbiamo 45 mila dipendenti ma fortunatamente abbiamo avuto solo due casi di Coronavirus e sono molto contento di questo fatto perché ci sono anche persone che sono state con me per 25 anni. Per quanto riguarda la mia avventura a Firenze, posso dire che io sono venuto qui in America come emigrante quando avevo 12 anni. Sono sempre stato appassionato di calcio. Ho avuto la possibilità di prendere i New York Cosmos che sono storicamente il club più importante d’America e poi sono approdato alla Fiorentina che è la squadra della città di Firenze. In Italia la situazione a causa del Coronavirus è davvero grave con oltre 18 mila morti. Abbiamo avuto diversi casi nella squadra, tra giocatori e membri dello staff, in particolare tra quelli che chiamo i frontliners, come il nostro medico sociale. Ma fortunatamente posso dire che tutto è passato anche se 4 o 5 di loro hanno dovuto fare ricorso a cure ospedaliere per problemi respiratori. Abbiamo aperto un fondo di solidarietà denominato ‘Forza e Cuore’ e abbiamo superato gli 800 mila euro raccolti tra Italia e Stati Uniti. Il segreto del mio successo? ‘Lavorare duro’ e poi lavorare duro, lavorare duro (ride ndr)”.