Coronavirus, le regole a cui dovranno attenersi calciatori e dirigenti

Non scambiare bottigliette e asciugamani con i compagni, non mangiare negli spogliatoi e, soprattutto, evitare qualsiasi contatto con i tifosi. Sono alcune delle norme igienico-sanitarie suggerite dalla FMSI, la federazione medici sportivi presieduta da Maurizio Casasco, di concerto con il gruppo dei medici della Federcalcio, per evitare il contagio da coronavirus nello sport. Il Gruppo scientifico dei medici sportivi di Serie A ha inviato un documento a tutti i club: 21 regole che valgono non sono per gli atleti ma anche per dirigenti, personale tecnico e addetti ai lavori. A riportarlo è Repubblica.it.