Si profila l’ennesimo cambio di scenario per il calcio italiano: l’emergenza Coronavirus ha nuovamente modificato i piani della Regione Piemonte. Come riportata da La Stampa infatti, la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan si giocherà mercoledì sera all’Allianz Stadium a porte chiuse. La scelta, che sfocerà in una decisione definitiva nel pomeriggio, è stata presa poco prima delle 14 dal presidente della Regione Cirio.