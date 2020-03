Coronavirus, Torneo di Viareggio sospeso: “Lo giocheremo quando sarà possibile farlo”

L’allarme Coronavirus interviene anche sulle sorti del Torneo di Viareggio, la più importante competizione per club calcistici, almeno a livello giovanile. Niente partite per tutti, neanche per la Fiorentina che era stata inserita in un girone che vedeva la presenza anche del Genoa, dei greci dell’Atromitos e degli statunitensi del Westchester United.

E così l’organizzazione del torneo ha annunciato che ci sarà da attendere prima, eventualmente, di scendere in campo: “Il Torneo non è cancellato, ma viene momentaneamente sospeso. Il consiglio continuerà a prepararsi per disputare questa edizione, quando sarà il momento e quando sarà possibile”.