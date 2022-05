Corradini: “I miei idoli sono Del Piero e Pirlo. Contro la Roma in semifinale la nostra miglior partita: sono carico per domani per alzare la quarta Coppa Italia consecutiva”

Il capitano della Fiorentina Primavera Giovanni Corradini è stato intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A alla vigilia della finale di Coppa Italia Primavera di domani contro l’Atalanta. Di seguito sono riportate le parole del centrocampista di Alberto Aquilani:

“Ho cominciato a giocare a calcio nel mio paesino, a Castiglione in Teverina, a cinque anni. Sono un mediano di ruolo ed i miei idoli sono Alex Del Piero e Andrea Pirlo: mi ispiro a quest’ultimo. Ho scelto anche il 6 come numero di maglia per il mio ruolo”.

E ancora: “Per sfondare nel calcio professionistico mi dò un 10 per la passione che ci metto e anche un 9 per la fortuna che ci vuole. Il mio sogno è esordire in Serie A ed arrivare a giocarci. Con la Roma (in semifinale ndr) abbiamo fatto la miglior partita della stagione. Per domani siamo carichi perchè sarebbe la nostra quarta coppa consecutiva e credo che siamo più forti”.