Corradini pronto a scendere in Serie C: ecco dove giocherà la prossima stagione

Benché manchi ancora l’ufficialità da parte della Fiorentina, l’ormai ex primavera Giovanni Corradini è pronto a lasciare Firenze per andare a farsi le ossa. Tra i protagonisti degli ultimi trionfi della truppa di Alberto Aquilani ma ormai fuori dai parametri d’età, il centrocampista dovrebbe andare in prestito in Lega Pro.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Lacasadic.com il giovane capitano gigliato, dopo la notizia di esser stato escluso dalla lista dei convocati per il ritiro di Moena da Vincenzo Italiano, nei prossimi giorni si trasferirà alla Pro Vercelli. Chiaro il suo obiettivo: accumulare minuti ed esperienza per tornare alla base la prossima estate.