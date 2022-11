Corrado: “Andavo col mio babbo a vedere la Fiorentina, Vargas incredibile, mi divertivo a guardarlo. Mi ispiro a Biraghi per come batte le punizioni”

Il terzino sinistro della Ternana, Niccolò Corrado, ha parlato a margine del “Premio Clessidra” ad Anghiari facendo riferimenti alla Fiorentina, formazione a lui molto cara: “Da bambino andavo allo stadio col mio babbo a vedere la Fiorentina – sono le parole riportate da Tuttomercatoweb – Diciamo che simpatizzo, ora tifo Ternana“.

Su Juan Vargas che è uno dei modelli a cui si ispira: “Era un giocatore incredibile. Mi impressionava per come andava sul fondo e mi divertiva a guardarlo insieme a mio babbo”.

Su Biraghi infine: “Mi è sempre piaciuto, anche per come batte le punizioni e mi ispiro a lui in questo. (I viola ndr) Stanno facendo un buon campionato secondo me”.