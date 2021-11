Corrado: “Per Lucca vogliamo venti milioni di euro. Lo abbiamo preso superando un club di Serie A”

Il Pisa è primo in classifica in Serie B e ha messo in mostra alcuni giocatori che ora sono già cercati da vari club in A. Tra questi c’è anche l’attaccante Lorenzo Lucca, per il quale la Fiorentina ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane.

Del centravanti nerazzurro parla il presidente Giuseppe Corrado, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster (proprietario del Pisa ndr) ha detto: “Se il giocatore è forte, 2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare”. E abbiamo chiuso: il Sassuolo si è ritirato e con i bonus abbiamo soddisfatto il Palermo“.

Ma quanto vale ora? Le richieste del Pisa sono alte: “Se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio”.