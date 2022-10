Corrado: “Sogno di giocare nella Fiorentina. Da piccolo andavo in Fiesole con mio padre e Vargas mi faceva impazzire”

Niccolò Corrado, terzino classe 2000 della Ternana e fra le rivelazioni dell’attuale Serie B, ha parlato con Cronache di Spogliatoio, raccontando la sua passione per la Fiorentina e rivelando il sogno di giocarci, un giorno. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, adesso si è trasferito in Umbria.

Palmares importante il suo: due Supercoppe, altrettanti scudetti e un Torneo di Viareggio vinto in finale contro la Fiorentina, la squadra per cui ha sempre fatto il tifo: “Da piccolo andavo in curva Fiesole con mio padre. Ricordo la vittoria con il Liverpool, ma anche il gol di Klose in fuorigioco netto, a Monaco. E poi sai chi mi faceva impazzire? Juan Manuel Vargas. Giocatore totale. Tirava certi bolidi con quel sinistro da far tremare lo stadio. Ero fissato con lui”.

La Ternana è arrivata in estate, affare a titolo definitivo: “Lucarelli osserva e ti motiva”. Quello che serve a un giovane di talento alla prima stagione in Serie B. Uno che appena può apre il pc e va su YouTube: “Studio molto Theo Hernandez. Guardo come si muove, come imposta l’azione offensiva”. Rubare i suoi segreti gli riesce. Una volta se n’è accorto perfino Antonio Conte: “Quando ero all’Inter ho fatto diversi allenamenti in prima squadra. Mi hanno raccontato che un giorno, dopo una bella azione in cui arrivai sul fondo e piazzai un cross, Conte domandò di me a un paio di ragazzi dello staff. ‘Chi è questo ragazzo?’. Una bella soddisfazione”.

Un paio di sogni a cui ogni tanto pensa: “Mi piacerebbe avere uno scudetto nel palmares, Serie A o Serie B, riuscire a far bene con la Ternana e magari a giocare nella Fiorentina. Sai com’è, sarebbe davvero emozionante”.