Corrao ironico: “In Italia stiamo talmente bene che possiamo spendere 90 milioni nel Franchi, dove ci gioca la squadra di un miliardario americano”

Con un articolo sul sito m5stelle.com, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao ha detto la sua sulla questione Artemio Franchi. Questo un estratto di quanto si legge nel suo articolo: ”

“In tutto il mondo gli stadi vengono costruiti o ristrutturati con soldi privati, come è normale che sia, visto che creano ricchezza alla società che ne usufruiscono. In Italia stiamo talmente bene che ci possiamo permettere di “investire” 90 milioni di euro di soldi pubblici (che dovranno restituire tutti gli italiani) per lo stadio di Firenze (che usa la Fiorentina, società che appartiene ad un ricco americano), inserito tra i progetti del PNRR. Il tutto mentre le piccole società sportive, le palestre e migliaia di piccole attività stanno soffocando a causa delle chiusure“.