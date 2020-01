Corriere dello Sport-Stadio: 18 milioni per dare il via libera alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cutrone subito“. Sommario: “La trattativa con il Wolverhampton entra nella fase più importante: Commisso propone 14-15 milioni ma il club inglese ne chiede 18. Filtrano segnali di ottimismo. Il patron viola incontra il Sindaco: oggi la verità sul nuovo stadio”. A pagina 12 si apre con il mercato: “Cutrone-Firenze si fa”. E ancora: “E’ pressing su Duncan e Bonifazi”. A pagina 13 c’è: “Commisso, lo stadio e il futuro; arriva un altro momento-verità“. Di spalla: “Pedro verso il ritorno in Brasile“. In taglio basso: “Davide, un ricordo senza tempo“.