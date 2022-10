Corriere dello Sport-Stadio: Alla Fiorentina mancano nove reti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio per quanto riguarda la Fiorentina, c’è questo titolo: “Jovic non ha colpe”. Ovvero: “Il tecnico che lo lanciò: “Bisogna giocare per lui”. Sommario: “All’Eintracht, sotto la guida dell’austriaco, Luka mise a segno 27 reti in 48 partite “Deve essere aiutato Ha bisogno di fiducia”.

A pagina 22 leggiamo: “Più assist a Jovic e non vi deluderà”. Occhiello: “Parla Adi Hütter, il tecnico che ha fatto esplodere la punta serba a Francoforte”. Di spalla il commento: “Fiorentina aggrappati alla Coppa per ripartire”. In taglio basso: “Tanti acquisti, meno reti alla Viola mancano nove gol”. Ovvero: “Ha creato occasioni per 22 centri ne ha realizzati 13. E con la Lazio…”.