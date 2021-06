Corriere dello Sport-Stadio: Antognoni vicino ai saluti

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Franck ai saluti. Ribery senza segnali dalla Fiorentina: oggi scade il suo contratto”. Occhiello: “Il francese deluso: ha capito che non rientra nei piani”. A pagina 21 si legge: “Ribery, siamo all’addio. La Viola non rinnova”. Occhiello. “All’arrivo show hollywoodiano, oggi ultimo triste giorno di contratto”. In taglio laterale: “Anche Antognoni è vicino ai saluti: ha visto Barone”. In taglio basso: “Italiano operativo, ora l’annuncio”.