Corriere dello Sport-Stadio: Arriva Ramadani, rinnovo o cessione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Milenkovic, rinnovo o cessione: la Viola incontra il manager”.

A pagina 15, in apertura c’è: “Jovic e il gol che manca Fiorentina, ora è allarme”. Sottotitolo: “Il serbo ancora indietro. E l’esordio in campionato si avvicina. Duncan infortunato: salterà il Betis”. In taglio basso ci sono le parole di Saponara, che dice: “Non abbiamo il guizzo”.

Mentre sul mercato leggiamo: “Milenkovic, i giorni caldi”. Occhiello: “Arriva Ramadani: rinnovo o cessione”.