Corriere dello Sport-Stadio: Assalto a Piatek…ma senza fretta

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Borja Valero alla Fiorentina. E ora Piatek”. Sommario: “Accordo di un anno con lo spagnolo lasciato libero dall’Inter. Commisso arriverà presto in città per l’assalto al polacco”. A pagina 23 c’è: “Assalto a Piatek ma senza fretta”. Sottotitolo: “C’è una strategia precisa della Fiorentina alla ex punta del Milan“. Ancora sul mercato: “Boateng piace al Las Palmas“. In taglio basso: “Jolly Bonaventura: tutto subito”.

