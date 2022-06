Corriere dello Sport-Stadio: Bajrami per la Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Bajrami per Italiano”. Sommario: “Fiorentina sul trequartista, la chiave è Zurkowski. Chiedendo di restare in provincia il polacco ha aperto la strada all’arrivo dell’albanese (gestito da Ramadani proprio come Jovic…).

A pagina 19 si legge: “Zurkowski chiave Viola per arrivare a Bajrami”. Sommario: “Il vertice di mercato ha aggiunto un elemento alla lista-acquisti. Il trequartista albanese servirà per dare maggiori alternative a Italiano: il piano della Fiorentina”.

In taglio basso: “Tre nomi per Italiano, il primo è Mandragora. Serve un giocatore per reparto”. Di lato: “Abbonamenti, sale la febbre del tifo viola”.