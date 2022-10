Corriere dello Sport-Stadio: Barella aiuta la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “AbraCabral“. Sottotitolo: “Arthur entra e fa la magia: la Viola vince fuori casa dopo 203 giorni”. Sommario: “Apre Milenkovic e risponde Nzola Secondo gol di fila per l’ex Basilea Terracciano super Italiano: I 13 punti non rispecchiano il nostro valore”.

A pagina 14 grande spazio a: “Cabral, fiammata viola”. Sottotitolo: “Il brasiliano consente alla Fiorentina di tornare alla vittoria in trasferta dopo 203 giorni. Spezia contestato, però Gotti non è a rischio esonero”. In taglio basso le pagelle: “Jovic fermato dal palo Bonaventura anonimo”.

A pagina 15 leggiamo le dichiarazioni: “Italiano: Barella aiuto nella svolta”. E ancora: “Ho citato ai calciatori una frase del campione: serve orgoglio Ora non mi interessa il bel gioco”.

A pagina 17, invece c’è: “Cabral: Brava Fiorentina devi avere più fiducia”. Il brasiliano aggiunge: “Abbiamo le possibilità per fare meglio della scorsa stagione lavoriamo ogni giorno per questo”.