Corriere dello Sport-Stadio: Barone spinge, la Fiorentina vuole fare un regalo ai tifosi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio: “Vlahovic, firma!”. Sottotitolo: “Barone spinge: “Lavoriamo per trovare presto l’accordo”. Occhiello: “La Fiorentina vuole fare un regalo ai tifosi: blindare subito il serbo”. A pagina 15 l’apertura è per: “Fiorentina-Vlahovic, lo sprint per il contratto”. Di spalla alcune dichiarazioni di Sottil: “Italiano, vero insegnante di calcio”. In taglio basso sul mercato: “Sensi, Torreira e Skhiri, si sceglie il playmaker”.