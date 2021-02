Corriere dello Sport-Stadio: Biraghi è il re dei cross

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina-Spezia: “Viola, pericolo Italiano“. Sottotitolo: “Prandelli lo allenava a Verona: ora Vincenzo è la sorpresa della A“. A pagina 22 si legge: “Biraghi è il re dei cross, la Viola deve sfruttarlo”. Sottotitolo: “In testa alla classifica di Serie A dei giocatori con più traversoni: 120 finora. Ci riprova con lo Spezia“. In alto: “Squadra: Ribery resta in dubbio. Amrabat torna dopo lo stop per squalifica”. In taglio basso: “Il maestro Prandelli va a caccia dell’allievo Italiano“. Laterale si legge: “Viola femminile: a marzo la sfida al Manchester City“.

