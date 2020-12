Corriere dello Sport-Stadio: Castrovilli ferito due volte

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Finalmente Jack”. A pagina 26 viene ripreso il tema della prima: “Jack, la carta mancante al mazzo di Prandelli“. Sottotitolo: “Subentrato a Castrovilli ha fatto vedere cosa può dare alla Viola in crisi”. In taglio basso leggiamo: “Castrovilli ferito due volte”. Occhiello con le parole del centrocampista: “Do tutto, gli insulti non li tollero”. Di spalla: “Pedro non torna il Flamengo lo riscatta”.

0 0 vote Article Rating