Il Corriere dello Sport-Stadio analizza così la situazione in casa viola nel giorno della partita contro il Parma intitolando in prima pagina “Cesare l’atto d’amore.” Poi a pagina 14 del quotidiano leggiamo: “Prandelli, io un peso? Sono pronto a parlarne.” Poi in taglio basso: “Piccolo crac per Kokorin.” E poi ancora nella pagina seguente: “La marcia dei tifosi. Firenze ora ribolle.”