Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa raddoppia…grazie a Iachini

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa raddoppia”. Ovvero: “Il nuovo tecnico lo ha liberato dai pesi psicologici e gli ha accorciato il campo. Risultato: gestione Montella 2 reti in 1171 minuti, con Beppe 4 gol in 684′”. A pagina 22 leggiamo: “Chiesa e la viola trasformati da Iachini”. In taglio basso: “Quei quattro big a rischio cartellino”. A pagina 23 invece c’è: “Pulgar e Badelj ora sono alternativi, quando la coppia di play scoppia”. Infine troviamo: “I Della Valle non interessati allo Sheffield“.