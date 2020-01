Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa si riprende la Fiorentina

In prima pagina: “Chiesa è pronto”, Federico si riprende la Fiorentina e un ruolo da leader. Lunedi in campo a Bologna per il primo regalo a Iachini. A pagina 18: “Torna Rocco. E’ tempo di risposte”, Commisso a Firenze per fare chiarezza su stadio e mercato. Tra gli obiettivi Bonifazi, Duncan e Cutrone per uscire dalla crisi. Sempre a pagina 18: “Tifosi mobilitati: almeno in 1500 lunedi al Dall’Ara”. A pagina 19: “Chiesa viola per amore e per forza. Il rilancio legato al suo recupero”, Federico a Bologna vuole esserci: ora il suo obiettivo è aiutare la Fiorentina. Poi potrà scegliere cosa fare. Sempre a pagina 19 “Ballottaggio Badelj-Benassi. Castrovilli alto”.