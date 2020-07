Corriere dello Sport-Stadio: Chiesa, zitto e segna!

In prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio pubblica un titolo piuttosto duro: “Zitto e segna”. Ovvero: “Chiesa chiamato ad una prova d’orgoglio contro il Lecce“. A pagina 16 l’apertura sulla Fiorentina è per: “Chiesa e Ribery la partita è doppia”. In taglio basso le probabili formazioni: “Castrovilli comincia dalla panchina“. A pagina 17 invece ci sono le parole dei due allenatori: “Iachini “Loro tosti noi acciaccati”.

