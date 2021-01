Corriere dello Sport-Stadio: Commisso, aiuta la Fiorentina!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla formazione gigliata: “Viola coraggio, Rocco aiutala”. Sottotitolo: “La Fiorentina lotta e sfiora il pari: ora va rinforzata”. A pagina 16: “Sospiro Lazio, mezza Viola”. Ovvero: “Caicedo e il solito Immobile, Vlahovic prova a riaprirla. Inzaghi soffre ma vince. Prandelli meglio nella ripresa”. A pagina 19 invece leggiamo: “Si ferma Ribery, ora il mercato”. Sommario: “E’ una distorsione al ginocchio. Prandelli non ha alternative. I tifosi ora sperano in Commisso“. E Prandelli dice: “Non può far gol solo Vlahovic“. Mentre il serbo aggiunge: “Meglio con Kouame“.

