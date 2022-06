Corriere dello Sport-Stadio: Commisso all’attacco

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, leggiamo questo titolo: “Commisso all’attacco”. Sommario: “Tre anni da presidente della Viola e 400 milioni investiti: dal ritorno in Europa alle strategie concordate con Italiano per continuare a crescere”.

All’interno viene ripreso il tema della prima: “E Commisso ne fa tre Ora l’anno della svolta”. E ancora: “Oltre 400 milioni investiti, le sfide continuano nel segno dell’Europa. Svolta tecnica, nuove strutture e una visione politica del calcio alternativa”. Di spalla: “Italiano e Barone è la settimana del super vertice”. In taglio basso infine c’è: “A Moena almeno 7 giovani”.