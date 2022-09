Corriere dello Sport-Stadio: Commisso aspetta un fiorentino doc

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vendo solo a un fiorentino”. Occhiello: “La provocazione di Commisso dopo le prime contestazioni della stagione”. Sommario: “Il patron chiede alla città di farsi avanti per la Viola “Pronto ad agire come Elliot diventando un fondo”.

A pagina 17 ci sono tutte le dichiarazioni di Commisso: “Sono pronto a vendere in sette giorni”. E ancora: “Commisso provoca: “Aspetto che si faccia avanti un fiorentino doc. Sarò poi anche disposto a trasformarmi in un fondo”.

In taglio basso: “Italiano aspetta Milenkovic e il rientro dei nazionali”. Sottotitolo: “Il serbo, fermo da circa un mese, torna in gruppo: nel mirino l’Atalanta“.