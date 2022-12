Corriere dello Sport-Stadio: Commisso è pronto a investire cinque milioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo il titolo: “Fiorentina, c’è l’offerta per Sabiri“. Sommario: “Commisso è pronto a investire cinque milioni: i blucerchiati ne chiedono il doppio. Possibili contropartite nell’affare: Maleh e Benassi“.

A pagina 23 grande spazio a: “Tra Sabiri e la Viola ballano 5 milioni”. Sottotitolo: “La Samp per il centrocampista marocchino chiede 10 milioni, la Fiorentina è disposta a dare la metà più eventuali bonus”.

In taglio basso invece c’è: “Cabral ci riprova con l’Always Ready Castrovilli ancora in attesa: “Non vedo l’ora di ripartire e fare di nuovo gol”.