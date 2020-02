Corriere dello Sport-Stadio: Commisso e un ritorno negli States da “moderatamente soddisfatto”

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo:“La manita di Beppe”. Sommario: “Dusan entusiasta: “Io e Federico? Una vera meraviglia”. E l’azzurro: “Avanti così, seguendo Iachini non si sbaglia”. Il tecnico: “La Fiorentina è appena partita, se crediamo di aver capito tutto, però, siamo finiti”. E toglie il giorno di riposo per il gol subito. Commisso: “Volevo più vittorie”. A pagina 16 leggiamo: “Sboccia la Viola dei giovani Leoni”. A pagina 17 invece c’è: “Vlahovic: “Una meraviglia con Fede”. Chiesa: “Avanti, seguendo Iachini”. A pagina 18 le dichiarazioni del tecnico viola: “La Fiorentina? Appena partita”. A pagina 19 invece quelle di Commisso: “Fiorentina ok, ma volevo di più”. Occhiello: “Il presidente, presente a Genova, torna in America moderatamente soddisfatto”.