Corriere dello Sport-Stadio: Commisso prepara la grande svolta

Ampio spazio per la Fiorentina nella prima pagine del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola, prima la salvezza”. Sottotitolo: “A traguardo raggiunto, via al nuovo progetto: il sogno è Sarri“. Occhiello: “Dai rinnovi alla scelta del tecnico: Commisso prepara la grande svolta”. A pagina 19 si legge: “Viola, subito la salvezza poi sarà rivoluzione”. Sottotitolo: “A giugno scadranno i contratti di Montella e Iachini e occorre decidere cosa fare con Prandelli. Difficile convincere Milenkovic a firmare: tentazione United“. In taglio basso: “Venuti, Malcuit e Caceres in lizza per un posto”.